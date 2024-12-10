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Полтавский окружной админсуд сообщил о наличии вакантных должностей

12:38, 10 декабря 2024
Суд ищет секретарей судебного заседания.
Полтавский окружной админсуд сообщил о наличии вакантных должностей
Фото: admpl.court.gov.ua
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Полтавский окружной административный суд сообщил, что осуществляет отбор на должности секретарей судебного заседания.

В суде отмечают, что в период действия военного положения лица назначаются на должности государственной службы без конкурсного отбора и документа о подтверждении уровня владения государственным языком.

«За получением более подробной информации обращайтесь к главному специалисту отдела управления персоналом Сороки Елене Васильевне по тел.(0532) 50-08-04, резюме в произвольной форме можно присылать на e-mail [email protected]», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВККС объявляет отбор на 1463 вакантных должности судей местных судов. 

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Полтавский окружной админсуд вакансии

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