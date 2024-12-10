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Китай ограничивает поставки в США и Европу компонентов для БпЛА, которые используются и в Украине

11:26, 10 декабря 2024
США и европейские государства уже ищут альтернативы китайским поставкам.
Китай ограничивает поставки в США и Европу компонентов для БпЛА, которые используются и в Украине
Источник фото: Depositphotos
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Китайские производители начали ограничивать продажи в США и Европе ключевых компонентов, используемых для создания беспилотных летательных аппаратов, на которые полагаются производители в Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что эти шаги могут предшествовать более широким экспортным ограничениям на запчасти для беспилотников, которые, как ожидают западные официальные лица, Пекин введет в новом году. По словам одного из собеседников Bloomberg, эти правила могут принять форму лицензионных разрешений на использование компонентов или более мягких требований к китайским компаниям сообщать правительству о своих планах поставок.

Ранее США ввели ограничения на продажу Китаю микросхем памяти с высокой пропускной способностью и дополнительного полупроводникового оборудования.

Китай же в ответ запретил продажу товаров двойного назначения американским военным, а компаниям из США – некоторых материалов высокотехнологичного и военного назначения.

По словам источников, ограничения на поставки компонентов для беспилотников повлияли как на американские, так и европейские компании. По их словам, китайские производители двигателей, аккумуляторов и контролеров полета ограничили объемы поставок или вообще прекратили их.

Западные страны пытаются производить и собирать беспилотники за пределами Китая, чтобы обезопасить свои цепи поставок. Но страна остается центром производства дешевого оборудования для этих устройств. Согласно докладу Центра стратегических и международных исследований США, Китай контролирует почти 80% рынка коммерческих дронов.

Несколько правительственных учреждений США отслеживают эту проблему, сообщили источники, знакомые по этому вопросу. По их словам, Государственный департамент и Министерство торговли связались – или планируют это сделать – с пострадавшими американскими компаниями, и работают над поиском альтернативных поставок двигателей, батарей и магнитов.

Как отмечает Bloomberg, многие производители БпЛА в Украине полагаются на китайские комплектующие для изготовления дешевого и эффективного оружия.

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США Европа Украина война Китай

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