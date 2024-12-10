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Китай обмежує постачання до США та Європи компонентів для БпЛА, які використовуються і в Україні

11:26, 10 грудня 2024
США та європейські держави, уже шукають альтернативи китайським поставкам.
Китай обмежує постачання до США та Європи компонентів для БпЛА, які використовуються і в Україні
Джерело фото: Depositphotos
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Китайські виробники почали обмежувати продажі в США та Європі ключових компонентів, що використовуються для створення безпілотних літальних апаратів, на які покладаються і виробники в Україні. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначається, що ці кроки можуть передувати ширшим експортним обмеженням на запчастини для безпілотників, які, як очікують західні офіційні особи, Пекін запровадить у новому році. За словами одного зі співрозмовників Bloomberg, ці правила можуть набути форми ліцензійних дозволів на використання компонентів або більш м'яких вимог до китайських компаній повідомляти уряд про свої плани поставок.

Раніше США запровадили обмеження на продаж Китаю мікросхем пам'яті з високою пропускною здатністю і додаткового напівпровідникового обладнання.

А Китай у відповідь заборонив продаж товарів подвійного призначення американським військовим, а компаніям із США – деяких матеріалів високотехнологічного та військового призначення.

За словами джерел, обмеження на поставки компонентів для безпілотників вплинули як на американські, так і на європейські компанії. За їхніми словами, китайські виробники двигунів, акумуляторів і контролерів польоту обмежили обсяги поставок або взагалі припинили їх.

Західні країни намагаються виготовляти і збирати безпілотники за межами Китаю, щоб убезпечити свої ланцюги поставок. Але країна залишається центром виробництва дешевого обладнання для цих пристроїв. Згідно з доповіддю Центру стратегічних і міжнародних досліджень США, Китай контролює майже 80% ринку комерційних дронів.Як зазначає Bloomberg, багато виробників БпЛА в Україні покладаються на китайські комплектуючі для виготовлення дешевої та ефективної зброї.

Кілька урядових установ США відстежують цю проблему, повідомили джерела, знайомі з цим питанням. За їхніми словами, Державний департамент і Міністерство торгівлі зв’язалися – або планують це зробити – з постраждалими американськими компаніями, і працюють над пошуком альтернативних поставок двигунів, батарей і магнітів.

Як зазначає Bloomberg, багато виробників БпЛА в Україні покладаються на китайські комплектуючі для виготовлення дешевої та ефективної зброї.

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США Європа Україна війна Китай

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