Росія може вдарити по Україні Орєшніком вже цими вихідними — FT

У США заявили, що РФ може запустити ракету Орєшнік по Україні вже найближчими днями.

Фото: focus.ua

Росія може завдати другого удару ракетою «Орєшнік» по Україні вже на цих вихідних. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на одного з представників Ради нацбезпеки США.

«Як публічно заявив Путін, Росія має намір запустити ще одну експериментальну ракету Орєшнік по Україні, і не виключено, що може зробити це найближчими днями», — заявив посадовець.

За його словам, Росія хотіла використати цю «зброю для залякування» України та її прихильників, але ця ракета «не змінює правила гри на полі бою».

Також він додав, що РФ «ймовірно, має лише кілька таких експериментальних ракет, і ця зброя несе меншу боєголовку, ніж інші ракети, які Росія регулярно запускала по Україні».

Нагадаємо, 11 грудня про можливість застосування Росією «Орешника» по Україні повідомляли у Пентагоні на брифінгу.

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