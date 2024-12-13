Россия может ударить по Украине Орешником уже в эти выходные — FT

В США заявили, что РФ может запустить ракету Орешник по Украине уже в ближайшие дни.

Фото: focus.ua

Россия может нанести второй удар ракетой «Орешник» по Украине уже в эти выходные. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на одного из представителей Совета нацбезопасности США.

«Как публично заявил Путин, Россия намерена запустить еще одну экспериментальную ракету Орешник по Украине, и не исключено, что может сделать это в ближайшие дни», - заявил чиновник.

По его словам, Россия хотела использовать это «оружие для устрашения» Украины и ее сторонников, но эта ракета «не меняет правила игры на поле боя».

Также он добавил, что РФ «вероятно, имеет всего несколько таких экспериментальных ракет, и это оружие несет меньшую боеголовку, чем другие ракеты, которые Россия регулярно запускала по Украине».

Напомним, 11 декабря о возможности применения Россией «Орешника» по Украине сообщали в Пентагоне на брифинге.

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