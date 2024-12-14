СБУ запускает чатбот «Спали ФСБшника»

Чатбот создали в telegram, поскольку этот мессенджер оккупанты чаще всего используют для вербовки молодежи и несовершеннолетних.

Служба безопасности Украины сообщила о запуске в telegram официального чата «Спали ФСБшника».

Как пояснили в СБУ, чатбот создали в telegram, поскольку этот мессенджер оккупанты чаще всего используют для вербовки молодежи и несовершеннолетних.

«Если тебе или твоим знакомым предлагают поджечь авто ВСУ или админздание, устроить теракт или минирование – сразу пиши нам! Не помогай врагу разрушать оборону твоей страны!», - подчеркнули в СБУ.

Чтобы сообщить о попытке вербовки, следует открыть чатбот по ссылке и написать, какое преступление россияне предлагают совершить.

Также нужно добавить информацию о контакте, который хотел завербовать, и другие детали.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.