Немец, отсидевший 13 лет, вынужден вернуть почти 100 тысяч евро за еду и жилье в тюрьме

Прокуратура выставила счет на 100 тысяч евро невиновному после 13 лет за решеткой.

Фото: rayon.in.ua

Немец Манфред Хендицки, который провел 13 лет за решеткой из-за ложного обвинения в убийстве, оказался перед новой несправедливостью: прокуратура требует от него вернуть почти 100 тысяч евро. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

В 2010 году Гендицки приговорили к пожизненному заключению за якобы убийство пенсионерки, за которой он ухаживал. Дело, названное «убийство в ванной», получило широкую огласку. Однако в 2023 году суд признал его невиновным: новые доказательства подтвердили, что женщина умерла из-за несчастного случая. В июле прошлого года 64-летнего мужчину уволили.

Теперь Гендицки требует от Баварии компенсацию в размере 750 тысяч евро за годы, проведенные за решеткой. По закону, за каждый день незаконного заключения ему выплатили 75 евро, что в итоге составило 368 700 евро. Однако он считает эту сумму недостаточной, учитывая потерю работы и доходов.

Зато прокуратура Мюнхена прислала Гендицки счет на почти 100 тысяч евро. Эта сумма включает 50 442 евро за «проживание и питание» в тюрьме, а также 48 979 евро, которые он заработал за 13 лет, работая за два евро в час.

Судья Симон Пшорр в интервью Süddeutsche Zeitung объяснил, что выставление таких счетов является «обычной и законной практикой» в Германии. Предыдущий министр юстиции Марко Бушманн пытался отменить эту норму, но не успел реализовать реформу до отставки.

Гендицки был осужден по обвинению в том, что утопил пенсионерку после ссоры. Однако повторное рассмотрение дела в 2023 году доказало, что в момент смерти женщины он уже покинул квартиру, а ее гибель была несчастным случаем.

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