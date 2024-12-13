Киевляне задолжали за отопление и горячую воду более 7 млрд грн, а главные должники – владельцы элитных квартир

Около 70% долга приходится на 160 тысяч личных счетов.

Общий долг киевлян за коммуналку перед «Киевтеплоэнерго» составляет более 7 млрд грн, это 4,3 млрд грн – за тепло, 2,7 млрд грн – за горячую воду. Это при том, что большинство киевлян добросовестно оплачивают коммунальные услуги. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Там отметили, что около 70% долга приходится на 160 тыс. личных счетов (около 15% от всех клиентов).

«Как правило, это владельцы элитной недвижимости, квартир большой площади или владельцы нескольких жилищ», - указывают там.

В «Киевтеплоэнерго» отмечают, что практика показала, что только штрафные санкции оказывают влияние на хронических должников. Потому компания обязана начислять пеню. Так, ее в ноябре получили более 90 тысяч. клиентов на сумму более 6 млн грн.

В случае если должник продолжает игнорировать счета, приходится взимать долги через суд.

Напомним, что в Украине тарифы на газ, теплоснабжение и электроэнергию не будут повышаться до конца отопительного сезона. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров.

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