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В Пограничной службе объяснили, зачем им делегировали закупки на 23 млрд грн

15:09, 13 декабря 2024
Пограничная служба призвала не разгонять «зраду» относительно делегирования ей закупок в оборонке на 23 млрд грн.
В Пограничной службе объяснили, зачем им делегировали закупки на 23 млрд грн
Фото: 05453.com.ua
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Государственная пограничная служба Украины объяснила, зачем им делегировали закупки на 23 млрд грн.

Там отметили, что широкую огласку в обществе приобрела тема очередной правительственной инициативы.

«Она заключается в делегировании Администрации ГПСУ полномочий по выполнению отдельной бюджетной программы в сумме 23 000 000 тыс. гривен. Речь идет о закупке товаров оборонного назначения для нужд Сил обороны. В дальнейшем эти товары должны быть переданы вооруженным силам. Соответствующее распоряжение КМУ датировано 29 ноября 2024», - сообщили в ведомстве.

В ГПСУ отметили, что этой теме значительное внимание уделяют представители антикоррупционного сообщества, народные депутаты, разные слои населения, она широко тиражируется в медиа и социальных сетях.

 «Пока этот кейс в общественном мнении не превратился в «зраду», «махинации со средствами», «высокие цены», «недобросовестных поставщиков» и т.п., пока враг не начал использовать этот нарратив в информационной войне, должны разъяснить суть вопроса», – заявили в Пограничной службе.

В ведомстве подчеркнули, что Государственная пограничная служба Украины является неотъемлемой составляющей Сил обороны Украины, действует в рамках норм действующего законодательства и исключительно в интересах государства и украинских защитников, уничтожающих врага на линии фронта.

В инфографике ГПСУ прояснила вопросы, беспокоящие общественность:

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Государственная пограничная служба

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