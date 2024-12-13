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У Прикордонній службі пояснили, навіщо їм делегували закупівлю на 23 млрд грн

15:09, 13 грудня 2024
Прикордонна служба закликала не розганяти «зраду» стосовно делегування їй закупівель в оборонці на 23 млрд грн.
У Прикордонній службі пояснили, навіщо їм делегували закупівлю на 23 млрд грн
Фото: 05453.com.ua
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Державна прикордонна служба України пояснила, навіщо їм делегували закупівлю на 23 млрд грн.

Там зазначили, що широкого розголосу в суспільстві набула тема чергової урядової ініціативи.

«Вона полягає в делегуванні Адміністрації ДПСУ повноважень на виконання окремої бюджетної програми в сумі 23 000 000 тис. гривень. Йдеться про здійснення закупівлі товарів оборонного призначення для потреб Сил оборони. В подальшому ці товари мають бути передані Збройним Силам. Відповідне розпорядження КМУ датоване 29 листопада 2024 року», - повідомили у відомстві.

У ДПСУ зазначили, що цій темі значну увагу приділяють представники антикорупційної спільноти, народні депутати, різні верстви населення, вона широко тиражується в медіа та соціальних мережах.

 «Поки цей кейс у суспільній думці не перетворився на «зраду», «махінації з коштами», «найвищі ціни», «недобросовісних постачальників» і тому подібне, поки ворог не почав використовувати цей наратив в інформаційній війні, маємо роз’яснити суть питання», - заявили у Прикордонній службі.

У відомстві наголосили, що Державна прикордонна служба України є невід’ємною складовою Сил оборони України, діє у межах норм чинного законодавства та виключно в інтересах держави і українських захисників, які нищать ворога на лінії фронту.

У інфографіці ДПСУ прояснила питання, які турбують громадськість:

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Державна прикордонна служба

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