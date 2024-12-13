Кияни заборгували за опалення і гарячу воду понад 7 млрд грн, а головні боржники – власники елітних квартир

Близько 70% боргу припадає на 160 тисяч особових рахунків.

Загальний борг киян за комуналку перед «Київтеплоенерго» становить понад 7 млрд гривень, це 4,3 млрд грн – за тепло, 2,7 млрд грн – за гарячу воду. Це при тому, що переважна більшість киян сумлінно оплачують комунальні послуги. Про це повідомила пресслужба компанії.

Там зазначили, що близько 70% боргу припадає на 160 тис. особових рахунків (близько 15% від усіх клієнтів).

«Як правило, це власники елітної нерухомості, квартир великої площі або власники кількох помешкань», - вказують там.

У «Київтеплоенерго» зазначають, що практика показала, що лише штрафні санкції мають вплив на хронічних боржників. Тому компанія змушена нараховувати пеню. Так, її у листопаді отримали понад 90 тис. клієнтів на суму понад 6 млн грн.

У випадку, якщо боржник продовжує ігнорувати рахунки, доводиться стягувати борги через суд.

Нагадаємо, що в Україні тарифи на газ, теплопостачання та електроенергію не будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону. Про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів.

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