Німець, який відсидів 13 років, змушений повернути майже 100 тисяч євро за їжу і житло в тюрмі

Прокуратура виставила рахунок на 100 тисяч євро невинному після 13 років за ґратами.

Фото: rayon.in.ua

Німець Манфред Гендіцкі, який провів 13 років за ґратами через помилкове звинувачення у вбивстві, опинився перед новою несправедливістю: прокуратура вимагає від нього повернути майже 100 тисяч євро. Про це повідомляє газета Süddeutsche Zeitung.

У 2010 році Гендіцкі засудили до довічного ув'язнення за нібито вбивство пенсіонерки, за якою він доглядав. Справа, названа «вбивство у ванній», отримала широкий розголос. Однак у 2023 році суд визнав його невинуватим: нові докази підтвердили, що жінка померла через нещасний випадок. У липні минулого року 64-річного чоловіка звільнили.

Тепер Гендіцкі вимагає від Баварії компенсацію у розмірі 750 тисяч євро за роки, проведені за ґратами. Згідно із законом, за кожен день незаконного ув’язнення йому виплатили 75 євро, що в підсумку склало 368 700 євро. Проте він вважає цю суму недостатньою, враховуючи втрату роботи та доходів.

Натомість прокуратура Мюнхена надіслала Гендіцкі рахунок на майже 100 тисяч євро. Ця сума включає 50 442 євро за «проживання та харчування» у в’язниці, а також 48 979 євро, які він заробив за 13 років, працюючи за два євро на годину.

Суддя Сімон Пшорр в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung пояснив, що виставлення таких рахунків є «звичайною та законною практикою» у Німеччині. Попередній міністр юстиції Марко Бушманн намагався скасувати цю норму, але не встиг реалізувати реформу до відставки.

Гендіцкі був засуджений за звинуваченням у тому, що втопив пенсіонерку після сварки. Однак повторний розгляд справи у 2023 році довів, що в момент смерті жінки він уже покинув квартиру, а її загибель була нещасним випадком.

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