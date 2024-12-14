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СБУ запускає чатбот «Спали ФСБшника»

08:18, 14 грудня 2024
Чатбот створили у telegram, оскільки цей месенджер окупанти найчастіше використовують для вербування молоді та неповнолітніх.
СБУ запускає чатбот «Спали ФСБшника»
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Служба безпеки України повідомила про запуск у telegram офіційного чатбота «Спали ФСБшника».

Як пояснили у СБУ, чатбот створили у telegram, оскільки цей месенджер окупанти найчастіше використовують для вербування молоді та неповнолітніх.  

«Якщо тобі або твоїм знайомим пропонують підпалити авто ЗСУ чи адмінбудівлю, влаштувати теракт чи мінування – одразу пиши нам! Не допомагай ворогу руйнувати оборону твоєї країни!», - наголосили в СБУ.

Щоб повідомити про спробу вербування, слід відкрити чатбот за посиланням і написати, який саме злочин росіяни пропонують вчинити.

Також треба додати інформацію про контакт, який хотів завербувати, та інші деталі.

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СБУ

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