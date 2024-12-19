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Не пропустив пішохода — отримав штраф: у Дніпрі покарали водія, відео

07:00, 19 грудня 2024
Водій не пропустив пішохода на очах у поліції.
Не пропустив пішохода — отримав штраф: у Дніпрі покарали водія, відео
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У Дніпрі оштрафували водія, який не пропустив пішохода на пішохідному переході. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області.

«На жаль, такі ситуації, коли водій не зважає на те, що неподалік пішохідний перехід і не пригальмовує, можуть мати трагічні наслідки. У випадку на відео, на щастя, ніхто не постраждав», - заявили у поліції.

Також там розраховують, що для водія автомобіля Volkswagen це буде уроком на майбутнє.

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Національна поліція Дніпро

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