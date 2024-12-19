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Держсекретар США Блінкен вважає, що будь-яке припинення вогню РФ сприймає як відпочинок

10:18, 19 грудня 2024
Він заявив, що припинення вогню в Україні було би гарною справою, але це тільки за умови, що Росія виконає «необхідні домовленості, необхідні гарантії».
Держсекретар США Блінкен вважає, що будь-яке припинення вогню РФ сприймає як відпочинок
Джерело фото: cfr.org
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Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що припинення вогню в Україні було би гарною справою, але це тільки за умови, що Росія виконає «необхідні домовленості, необхідні гарантії». Він наголосив, що для Путіна будь-яке припинення вогню сприймається як можливість відпочити, переозброїтися і знову атакувати, коли це буде зручно. На його думку, зупинка вогню можлива лише на умовах, які містять «необхідні зобов'язання». Про це він сказав під час розмови у Раді з міжнародних відносин.  

«Досягнення припинення вогню, я думаю, було б гарною справою, якби це можна було зробити на умовах, які поважають ці засади, і якби воно містило необхідні домовленості, необхідні гарантії, необхідні зобов'язання, аби можна було стримати подальшу російську агресію.

Тому що будь-яке припинення вогню, в глибині душі Путіна, буде: відпочинок, переоснащення та повторний наступ у потрібний момент. Ми маємо переконатися, що так чи інакше — а є різні способи зробити це — Україна має те, що їй потрібно, щоб справді стримати будь-яку додаткову агресію з боку Росії», — сказав Блінкен.

Зазначимо, що Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном можливість відправки миротворчого контингенту в Україну, зазначивши, що це непростий процес і поки що не буде деталей.

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США Україна війна

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