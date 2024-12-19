Госсекретарь США Блинкен считает, что любое прекращение огня РФ воспринимает как отдых

Он заявил, что прекращение огня в Украине было бы хорошим делом, но это только при условии, что Россия выполнит «необходимые договоренности, необходимые гарантии».

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что прекращение огня в Украине было бы хорошим делом, но это только при условии, что Россия выполнит «необходимые договоренности, необходимые гарантии». Он подчеркнул, что для Путина любое прекращение огня воспринимается как возможность отдохнуть, перевооружиться и снова атаковать, когда это будет удобно. По его мнению, остановка огня возможна только на условиях, содержащих «необходимые обязательства». Об этом он сказал во время разговора в Совете по международным отношениям.

«Достижение прекращения огня, я думаю, было бы хорошим делом, если бы это можно было сделать на условиях, которые уважают эти основы, и если бы оно содержало необходимые договоренности, необходимые гарантии, необходимые обязательства, чтобы можно было сдержать дальнейшую российскую агрессию.

Потому что любое прекращение огня, в глубине души Путина, будет: отдых, переоснащение и повторное наступление в нужный момент. Мы должны убедиться, что так или иначе — а есть разные способы сделать это — Украина имеет то, что ей нужно, чтобы действительно сдержать любую дополнительную агрессию со стороны России», — сказал Блинкен.

Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном возможность отправки миротворческого контингента в Украину, отметив, что это непростой процесс, и пока что не будет деталей.

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