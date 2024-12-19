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Госсекретарь США Блинкен считает, что любое прекращение огня РФ воспринимает как отдых

10:18, 19 декабря 2024
Он заявил, что прекращение огня в Украине было бы хорошим делом, но это только при условии, что Россия выполнит «необходимые договоренности, необходимые гарантии».
Госсекретарь США Блинкен считает, что любое прекращение огня РФ воспринимает как отдых
Источник фото: cfr.org
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что прекращение огня в Украине было бы хорошим делом, но это только при условии, что Россия выполнит «необходимые договоренности, необходимые гарантии». Он подчеркнул, что для Путина любое прекращение огня воспринимается как возможность отдохнуть, перевооружиться и снова атаковать, когда это будет удобно. По его мнению, остановка огня возможна только на условиях, содержащих «необходимые обязательства». Об этом он сказал во время разговора в Совете по международным отношениям.

«Достижение прекращения огня, я думаю, было бы хорошим делом, если бы это можно было сделать на условиях, которые уважают эти основы, и если бы оно содержало необходимые договоренности, необходимые гарантии, необходимые обязательства, чтобы можно было сдержать дальнейшую российскую агрессию.

Потому что любое прекращение огня, в глубине души Путина, будет: отдых, переоснащение и повторное наступление в нужный момент. Мы должны убедиться, что так или иначе — а есть разные способы сделать это — Украина имеет то, что ей нужно, чтобы действительно сдержать любую дополнительную агрессию со стороны России», — сказал Блинкен.

Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном возможность отправки миротворческого контингента в Украину, отметив, что это непростой процесс, и пока что не будет деталей.

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