Пошкоджені будинки та залізниця – наслідки атаки дронів на Київщині

Уламки збитих дронів пошкодили приватний будинок і залізничну колію на Київщині.

На Київщині вночі працювали сили протиповітряної оборони, які знищили ворожі дрони. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Тривога тривала майже 9 годин

«В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Дякую захисникам неба за професійну роботу», — зазначив Кравченко.

Водночас уламки збитих дронів спричинили незначні пошкодження. В одному з населених пунктів вибито скло та пошкоджено паркан приватного будинку.

На одній із ділянок залізниці уламки впали на колію. Рух було тимчасово зупинено для вилучення залишків дрона, але пожежі та значних пошкоджень вдалося уникнути. Наразі залізничний рух повністю відновлено.

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