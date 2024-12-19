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Поврежденные дома и железная дорога – последствия атаки дронов на Киевщине

10:54, 19 декабря 2024
Обломки сбитых дронов повредили частный дом и железнодорожные пути в Киевской области.
Поврежденные дома и железная дорога – последствия атаки дронов на Киевщине
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На Киевщине ночью работали силы противовоздушной обороны, которые уничтожили вражеские дроны. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко. Тревога продолжалась почти 9 часов

«В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Спасибо защитникам неба за профессиональную работу», - отметил Кравченко.

В то же время обломки сбитых дронов вызвали незначительные повреждения. В одном из населенных пунктов выбито стекло и поврежден забор частного дома.

На одном из участков железной дороги обломки упали на рельсы. Движение было временно остановлено для извлечения остатков дрона, но пожара и значительных повреждений удалось избежать. Сейчас железнодорожное движение полностью восстановлено.

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Киевская область обстрел

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