Не пропустил пешехода — получил штраф: в Днепре наказали водителя, видео

Водитель не пропустил пешехода на глазах у полиции.

В Днепре оштрафовали водитель, который не пропустил пешехода на пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

«К сожалению, такие ситуации, когда водитель не учитывает то, что неподалеку пешеходный переход и не притормаживает, могут иметь трагические последствия. В случае видео, к счастью, никто не пострадал», - заявили в полиции.

Также там рассчитывают, что для водителя Volkswagen это будет уроком на будущее.

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