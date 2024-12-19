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Не пропустил пешехода — получил штраф: в Днепре наказали водителя, видео

07:00, 19 декабря 2024
Водитель не пропустил пешехода на глазах у полиции.
Не пропустил пешехода — получил штраф: в Днепре наказали водителя, видео
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В Днепре оштрафовали водитель, который не пропустил пешехода на пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

«К сожалению, такие ситуации, когда водитель не учитывает то, что неподалеку пешеходный переход и не притормаживает, могут иметь трагические последствия. В случае видео, к счастью, никто не пострадал», - заявили в полиции.

Также там рассчитывают, что для водителя Volkswagen это будет уроком на будущее.

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Национальная полиция Днепр

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