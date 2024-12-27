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Кабмін ухвалив оновлену Національну транспортну стратегію до 2030 року

18:06, 27 грудня 2024
Оновлена Національна транспортна стратегія дозволить підвищити інституційну спроможність органів управління транспортного сектору, сприятиме розвитку людського капіталу, цифровізації галузі.
Кабмін ухвалив оновлену Національну транспортну стратегію до 2030 року
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Міністерство розвитку громад та територій України повідомило, що Уряд ухвалив оновлену Національну транспортну стратегію України до 2030 року. Також затверджено операційний план заходів з реалізації Стратегії у 2025-2027 роках.

Метою прийняття оновленої Стратегії є актуалізація чинної Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року з урахуванням викликів, які постали перед транспортною галуззю України у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ та постануть в майбутньому в процесі відновлення транспортного комплексу України від наслідків збройної агресії.

Повномасштабне вторгнення росії призвело до того, що наразі галузь транспорту задовольняє лише базові основні потреби населення та економіки у перевезеннях, без можливостей для належного розвитку та удосконалення. Крім того, з набуттям Україною статусу кандидата на вступ до ЄС ще більше актуалізується потреба в приведенні законодавства у відповідність до актів права ЄС, впровадженніі міжнародних стандартів та інтеграції національної транспортної мережі до Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T). Національна транспортна стратегія також потребує гармонізації з пріоритетами та цілями Європейського зеленого курсу в секторі транспорту і мобільності. Це, в свою чергу, вимагає наявності достатніх організаційних, кадрових та матеріальних ресурсів і належного правового регулювання.

Оновлена Національна транспортна стратегія України дозволить підвищити інституційну спроможність органів управління транспортного сектору, сприятиме розвитку людського капіталу, цифровізації галузі з метою подальшої реалізації галузевих реформ та підтримки євроінтеграційного курсу України.

Як зазначив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, прийняття Національної транспортної стратегії України дозволить забезпечити комплексне планування розвитку транспортної галузі.

«Прийнята Стратегія – це основоположний документ для розвитку транспортної галузі України. Нашим завданням було актуалізувати завдання та пріоритети, які вона містить, та зробити її життєздатною в умовах війни. Для цього були проведені всі необхідні консультації із залученням міжнародних партнерів і громадськості. Також документ пройшов погодження на рівні відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій, асоціацій органів місцевого самоврядування. Також було проведено три раунди погодження з експертами Європейської Комісії та враховано всі принципові зауваження останніх.

Дякую Уряду за ухвалення оновленої Національної транспортної стратегії, а також всім, хто був залучений до її підготовки. Завдяки цьому нам вдасться не лише залучити необхідні ресурси для підтримки транспортного сектору, а й реалізувати важливі проєкти розвитку, що, зі свого боку, сприятиме подальшій інтеграції транспортної системи України з країнами ЄС», – сказав Олексій Кулеба.

Національна транспортна стратегія України також є одним з індикаторів Плану України, який реалізується в рамках ініціативи Європейського Союзу «Ukraine Facility». В рамках Плану, зокрема, передбачено низку заходів, які забезпечать умови для  будівництва, реконструкції, відновлення, модернізації та оновлення зруйнованих об’єктів транспортної інфраструктури України.

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