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Кабмин принял обновленную Национальную транспортную стратегию до 2030 года

18:06, 27 декабря 2024
Обновленная Национальная транспортная стратегия позволит повысить институциональную способность органов управления транспортного сектора, будет способствовать развитию человеческого капитала, цифровизации отрасли.
Кабмин принял обновленную Национальную транспортную стратегию до 2030 года
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Министерство развития общин и территорий Украины сообщило, что правительство приняло обновленную Национальную транспортную стратегию Украины до 2030 года. Также утвержден операционный план мер по реализации Стратегии в 2025-2027 годах.

Целью принятия обновленной Стратегии является актуализация действующей Национальной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года с учетом вызовов, вставших перед транспортной отраслью Украины в связи с полномасштабным вторжением РФ и возникнут в будущем в процессе восстановления транспортного комплекса Украины от последствий оружия.

Полномасштабное вторжение России привело к тому, что отрасль транспорта удовлетворяет только базовые основные потребности населения и экономики в перевозках, без возможностей для надлежащего развития и усовершенствования. Кроме того, с обретением Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС еще больше актуализируется потребность в приведении законодательства в соответствие с актами права ЕС, внедрении международных стандартов и интеграции национальной транспортной сети в Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T). Национальная транспортная стратегия также нуждается в гармонизации с приоритетами и целями Европейского зеленого курса в секторе транспорта и мобильности. Это, в свою очередь, требует наличия достаточных организационных, кадровых и материальных ресурсов и надлежащего правового регулирования.

Обновленная Национальная транспортная стратегия Украины позволит повысить институциональную способность органов управления транспортного сектора, будет способствовать развитию человеческого капитала, цифровизации отрасли с целью дальнейшей реализации отраслевых реформ и поддержки евроинтеграционного курса Украины.

Как отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, принятие Национальной транспортной стратегии Украины позволит обеспечить комплексное планирование развития транспортной отрасли.

«Принятая Стратегия – это основополагающий документ для развития транспортной отрасли Украины. Наша задача была актуализировать задачи и приоритеты, которые она содержит, и сделать ее жизнеспособной в условиях войны. Для этого были проведены все необходимые консультации по привлечению международных партнеров и общественности. Также документ прошел согласование на уровне соответствующих министерств и других центральных органов исполнительной власти, областных и Киевской городских государственных (военных) администраций, ассоциаций органов местного самоуправления. Также были проведены три раунда согласования с экспертами Европейской Комиссии и учтены все принципиальные замечания последних.

Благодарю Правительство за принятие обновленной Национальной транспортной стратегии, а также всех, кто был вовлечен в ее подготовку. Благодаря этому нам удастся не только привлечь необходимые ресурсы для поддержки транспортного сектора, но и реализовать важные проекты развития, что со своей стороны будет способствовать дальнейшей интеграции транспортной системы Украины со странами ЕС», – сказал Алексей Кулеба.

Национальная транспортная стратегия Украины также является одним из индикаторов Плана Украины, реализуемого в рамках инициативы Европейского Союза «Ukraine Facility». В рамках Плана, в частности, предусмотрен ряд мер, которые обеспечат условия для строительства, реконструкции, восстановления, модернизации и обновления разрушенных объектов транспортной инфраструктуры Украины.

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