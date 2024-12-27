Кабмин принял обновленную Национальную транспортную стратегию до 2030 года

Обновленная Национальная транспортная стратегия позволит повысить институциональную способность органов управления транспортного сектора, будет способствовать развитию человеческого капитала, цифровизации отрасли.

Министерство развития общин и территорий Украины сообщило, что правительство приняло обновленную Национальную транспортную стратегию Украины до 2030 года. Также утвержден операционный план мер по реализации Стратегии в 2025-2027 годах.

Целью принятия обновленной Стратегии является актуализация действующей Национальной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года с учетом вызовов, вставших перед транспортной отраслью Украины в связи с полномасштабным вторжением РФ и возникнут в будущем в процессе восстановления транспортного комплекса Украины от последствий оружия.

Полномасштабное вторжение России привело к тому, что отрасль транспорта удовлетворяет только базовые основные потребности населения и экономики в перевозках, без возможностей для надлежащего развития и усовершенствования. Кроме того, с обретением Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС еще больше актуализируется потребность в приведении законодательства в соответствие с актами права ЕС, внедрении международных стандартов и интеграции национальной транспортной сети в Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T). Национальная транспортная стратегия также нуждается в гармонизации с приоритетами и целями Европейского зеленого курса в секторе транспорта и мобильности. Это, в свою очередь, требует наличия достаточных организационных, кадровых и материальных ресурсов и надлежащего правового регулирования.

Обновленная Национальная транспортная стратегия Украины позволит повысить институциональную способность органов управления транспортного сектора, будет способствовать развитию человеческого капитала, цифровизации отрасли с целью дальнейшей реализации отраслевых реформ и поддержки евроинтеграционного курса Украины.

Как отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, принятие Национальной транспортной стратегии Украины позволит обеспечить комплексное планирование развития транспортной отрасли.

«Принятая Стратегия – это основополагающий документ для развития транспортной отрасли Украины. Наша задача была актуализировать задачи и приоритеты, которые она содержит, и сделать ее жизнеспособной в условиях войны. Для этого были проведены все необходимые консультации по привлечению международных партнеров и общественности. Также документ прошел согласование на уровне соответствующих министерств и других центральных органов исполнительной власти, областных и Киевской городских государственных (военных) администраций, ассоциаций органов местного самоуправления. Также были проведены три раунда согласования с экспертами Европейской Комиссии и учтены все принципиальные замечания последних.

Благодарю Правительство за принятие обновленной Национальной транспортной стратегии, а также всех, кто был вовлечен в ее подготовку. Благодаря этому нам удастся не только привлечь необходимые ресурсы для поддержки транспортного сектора, но и реализовать важные проекты развития, что со своей стороны будет способствовать дальнейшей интеграции транспортной системы Украины со странами ЕС», – сказал Алексей Кулеба.

Национальная транспортная стратегия Украины также является одним из индикаторов Плана Украины, реализуемого в рамках инициативы Европейского Союза «Ukraine Facility». В рамках Плана, в частности, предусмотрен ряд мер, которые обеспечат условия для строительства, реконструкции, восстановления, модернизации и обновления разрушенных объектов транспортной инфраструктуры Украины.

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