Кабмин продлил выплаты на проживание для ВПЛ на полгода

Внесены изменения в постановление «Некоторые вопросы выплаты пособия на жительство внутренне перемещенным лицам».

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Кабинет министров продлил выплату помощи на проживание наиболее уязвимым категориям внутренне перемещенных лиц на шесть месяцев. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, правительство внесло изменения в постановление «Некоторые вопросы выплаты пособия на проживание внутренне перемещенным лицам».

При исчислении среднемесячного совокупного дохода семьи не учитывается доход, полученный единовременно в течение календарного года от продажи:

единого транспортного средства (механизма), зарегистрированного на одного человека из состава членов семьи;

единственного жилого помещения/части жилого помещения, расположенного на территориях, на которых продолжаются (велись) боевые действия, или временно оккупированных РФ.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал закон о приоритетном праве на компенсацию за уничтоженное жилье ВПЛ.

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