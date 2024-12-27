Кабмин продлил выплаты на проживание для ВПЛ на полгода

Кабинет министров продлил выплату помощи на проживание наиболее уязвимым категориям внутренне перемещенных лиц на шесть месяцев. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
В частности, правительство внесло изменения в постановление «Некоторые вопросы выплаты пособия на проживание внутренне перемещенным лицам».
При исчислении среднемесячного совокупного дохода семьи не учитывается доход, полученный единовременно в течение календарного года от продажи:
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал закон о приоритетном праве на компенсацию за уничтоженное жилье ВПЛ.
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