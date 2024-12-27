Кабмін продовжив виплати на проживання для ВПО на пів року

Внесено зміни до постанови «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам».

Кабінет міністрів продовжив виплату допомоги на проживання найуразливішим категоріям внутрішньо переміщених осіб на шість місяців. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, уряд вніс зміни до постанови «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам».

Під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї не враховується дохід, отриманий одноразово протягом календарного року від продажу:

єдиного транспортного засобу (механізму), зареєстрованого на одну особу зі складу членів сім'ї;

єдиного житлового приміщення/частини житлового приміщення, розташованого на територіях, на яких тривають (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих РФ.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський підписав закон про пріоритетне право на компенсацію за знищене житло ВПО.

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