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«Ми чекали смерті», — пасажири літака, що впав у Казахстані, розповіли про авіакатастрофу

17:48, 27 грудня 2024
Тільки пасажирам, які сиділи у хвостовій частині літака, вдалося вижити.
«Ми чекали смерті», — пасажири літака, що впав у Казахстані, розповіли про авіакатастрофу
Фото: Bild
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Пасажири рейсу Azerbaijan Airlines, що розбився у Казахстані, розповіли подробиці подій на борту. Про це повідомляє Bild.

Літак, незважаючи на пошкодження, продовжила політ над Каспійським морем, а потім зазнав катастрофи в Казахстані. Із 67 людей на борту вижили 29.

«Ми чекали смерті», — розповідає один із пасажирів, Заур Мамедов.

За його словами, під час заходу на посадку у Грозному сталася серія вибухів, і літак почав втрачати керування. Після двох сильних ударів паніка охопила всіх на борту.

Свідчення ще однієї людини, яка вижила, Христини з Владивостока, показують, як виглядали останні хвилини перед катастрофою.

 «Я трималася за сидіння. Права сторона літака, де було вікно, була відірвана. Передня частина літака вибухнула», – згадує вона.

Христина змогла вибратися з-під уламків, незважаючи на серйозні травми. Її мати підтвердила, що лише пасажирам, які сиділи у хвостовій частині, вдалося вижити.

Катастрофа залишила безліч запитань. Як зазначив пасажир Субхонкул Рахімов, перед падінням обшивка літака була пробита.

«Відбувся вибух. Я не сказав би, що це було всередині літака. Там, де я сидів, панель поряд зі мною була відірвана», - зазначив він.

Як відомо, 25 грудня в казахстанському місті Актау впав літак, який летів із Баку до Грозного.

Також оприлюднили відео з місця падіння літака у Казахстані.

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Казахстан

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