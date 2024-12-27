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«Мы ждали смерти», — выжившие пассажиры упавшего в Казахстане самолета рассказали о авиакатастрофе

17:48, 27 декабря 2024
Только пассажирам, которые сидели в хвостовой части самолета, удалось выжить.
«Мы ждали смерти», — выжившие пассажиры упавшего в Казахстане самолета рассказали о авиакатастрофе
Фото: Bild
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Пассажиры рейса Azerbaijan Airlines, который разбился в Казахстане, рассказали подробности событий на борту. Об этом сообщает Bild

Самолет, несмотря на повреждения, продолжила полет над Каспийским морем, а затем потерпел крушение в Казахстане. Из 67 человек на борту выжили 29.

«Мы ждали смерти», — рассказывает один из пассажиров, Заур Мамедов.

По его словам, во время захода на посадку в Грозном произошла серия взрывов, и самолет начал терять управление. После двух мощных ударов паника охватила всех на борту.

Свидетельство еще одной выжившей, Кристины из Владивостока, показывает, как выглядели последние минуты перед катастрофой.

«Я держалась за сиденье. Правая сторона самолета, где было окно, была оторвана. Передняя часть самолета взорвалась», — вспоминает она.

Кристина смогла выбраться из-под обломков, несмотря на серьезные травмы. Ее мать подтвердила, что только пассажирам, сидевшим в хвостовой части, удалось выжить.

Катастрофа оставила множество вопросов. Как отметил пассажир Субхонкул Рахимов, перед крушением обшивка самолета была пробита.

«Произошел взрыв. Я бы не сказал, что это было внутри самолета. Там, где я сидел, панель рядом со мной была оторвана», — отметил он.

Как известно, 25 декабря в казахстанском городе Актау упал самолет, летевший из Баку в Грозный.

Опубликовано видео с места падения самолета в Казахстане.

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Казахстан

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