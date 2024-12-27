Как будет работать Служба дисциплинарных инспекторов: опубликован текст Положения

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Высший совет правосудия 19 декабря 2024 года утвердил Положение о Службе дисциплинарных инспекторов, которая 23 декабря начала свою деятельность в составе руководителя, заместителя руководителя и 20 дисциплинарных инспекторов.

На сайте Совета правосудия документ опубликован 26 декабря.

Положение о Службе дисциплинарных инспекторов (СДИ) определяет порядок создания, финансирования, взаимодействия дисциплинарных инспекторов с Высшим советом правосудия, а также процедуру рассмотрения дисциплинарных жалоб в отношении судей.

Фактически дисциплинарные инспекторы будут выполнять ту же работу, которую недавно выполняли члены Высшего совета правосудия и их помощники.

Все дисциплинарные инспекторы будут закреплены между тремя дисциплинарными палатами ВСП. При этом заместитель руководителя СДИ также сможет выполнять полномочия дисциплинарного инспектора.

Отметим, что Положение предусматривает возможность еще одного повторного назначения сроком еще на 5 лет для руководителя, заместителя руководителя СДИ и дисциплинарных инспекторов, однако для того, чтобы такое назначение стало возможным, действующим руководителям и инспекторам СДИ придется проходить открытый конкурсный отбор на общих началах, то есть они будут конкурировать с другими желающими занять должности в СДИ.

Решение об объявлении нового конкурса на занятие должностей в СДИ объявляется не позднее, чем за шесть месяцев до дня окончания срока, на который назначены действующий руководитель, заместитель руководителя и инспекторы СДИ.

Повноваження СДІ визначені наступним чином:

забезпечення проведення попередньої перевірки дисциплінарних скарг, звернень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що подані у випадках, визначених законом, та аналіз скарг на рішення Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя під час дисциплінарного провадження щодо судді;

забезпечення підготовки та передання дисциплінарних справ до розгляду Дисциплінарними палатами Вищої ради правосуддя, зокрема тих, що відкриті Дисциплінарною палатою за власною ініціативою;

забезпечення підготовки та передання матеріалів за скаргами на рішення Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя до розгляду Вищою радою правосуддя;

забезпечення підготовки проєктів ухвал та рішень Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя, Вищої ради правосуддя під час дисциплінарного провадження щодо судді;

здійснення узагальнення та аналіз практики Служби, Вищої ради правосуддя щодо здійснення дисциплінарного провадження стосовно судді;

участь у підготовці щорічної доповіді про стан забезпечення незалежності суддів в Україні в частині, що стосується діяльності Служби;

ведення статистичної звітності діяльності Служби;

здійснення інших повноважень Служби відповідно до Закону України «Про Вищу раду правосуддя» та Положення.

У межах повноважень СДІ зможе отримувати безпосередній доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателями (адміністраторами) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, користуватися державними, зокрема урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

До безпосередніх повноважень дисциплінарного інспектора належать:

проведення попередньої перевірки дисциплінарних скарг, звернень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, складання висновків або постановлення ухвал;

аналіз скарг на рішення Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя за результатами розгляду дисциплінарних справ з подальшим складанням висновків;

підготовка дисциплінарних справ та відповідних висновків до розгляду Дисциплінарними палатами Вищої ради правосуддя;

підготовка матеріалів за скаргами на рішення Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя у дисциплінарних справах та відповідних проєктів висновків до розгляду Вищою радою правосуддя;

підготовка проєктів ухвал і рішень Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя, Вищої ради правосуддя під час здійснення дисциплінарних проваджень щодо суддів;

ознайомлення учасників провадження з матеріалами провадження;

здійснення інших повноважень відповідно до Закону України «Про Вищу раду правосуддя» та Положення.

Дисциплінарний інспектор має право:

витребовувати та одержувати на його запит необхідну інформацію та документи (у тому числі з обмеженим доступом) від:

суддів, судів, органів суддівського самоврядування, інших органів та установ у системі правосуддя;

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб;

юридичних осіб;

на безпосередній доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування;

отримувати від структурних підрозділів секретаріату Вищої ради правосуддя та їх посадових осіб інформацію і документи, необхідні для здійснення повноважень Служби;

пропонувати судді, скаржнику надати пояснення;

користуватися іншими правами відповідно до Закону України «Про Вищу раду правосуддя» та Положення.

5.9. Дисциплінарний інспектор під час розгляду Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя дисциплінарної справи та під час розгляду Вищою радою правосуддя скарги на рішення Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя стосовно судді також користується правами учасника дисциплінарної справи, що передбачені частиною восьмою статті 49 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», зокрема має право:

надавати пояснення;

ставити запитання учасникам дисциплінарної справи;

висловлювати заперечення;

ініціювати розгляд питання про відкриття дисциплінарної справи за власною ініціативою Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя;

ознайомлюватися з матеріалами справи.

Дисциплінарні провадження щодо суддів здійснюються у хронологічному порядку за датою надходження з урахуванням пріоритетності, що визначена Регламентом Вищої ради правосуддя.

Розгляд дисциплінарних скарг

Положення передбачає, що розгляд дисциплінарних скарг на суддів, може здійснюватися у порядку їх пріоритетності. Також дисциплінарний інспектор може ініціювати відкриття дисциплінарної справа стосовно судді за власною ініціативою.

Пріоритетність здійснення дисциплінарного провадження щодо судді визначає сам дисциплінарний інспектор – доповідач протягом 5 днів з моменту розподілу дисциплінарної скарги шляхом встановлення відповідного пріоритету здійснення дисциплінарного провадження у системі електронного документообігу Вищої ради правосуддя.

Дисциплінарний інспектор повинен протягом 20 днів з моменту реєстрації заяви судді про звільнення у відставку підготувати відповідний висновок за результатами попередньої перевірки дисциплінарної скарги, наслідком розгляду якої може бути звільнення судді з посади з підстав, передбачених пунктами 2, 3, 6 частини шостої статті 126 Конституції України.

Фактично, як і раніше дисциплінарна процедура стосовно суддів буде складатися з двох етапів – перевірки підстав для відкриття дисциплінарної справи та власне безпосереднього розгляду справи судді дисциплінарною палатою ВРП.

За наявності підстав, дисциплінарний інспектор – доповідач протягом 30 днів із дня надходження дисциплінарної скарги постановляє вмотивовану ухвалу про залишення дисциплінарної скарги без розгляду та повернення скаржнику.

У разі підтримання Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя пропозиції дисциплінарного інспектора – доповідача та постановлення ухвали про залишення дисциплінарної скарги без розгляду та повернення скаржнику за результатами розгляду відповідного висновку дисциплінарного інспектора – доповідача, цей дисциплінарний інспектор – доповідач готує проект такої ухвали.

Проект ухвали Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя про залишення дисциплінарної скарги без розгляду та повернення скаржнику дисциплінарний інспектор – доповідач готує невідкладно, але не пізніше ніж через 3 дні з дня її проголошення, та передає Дисциплінарній палаті Вищої ради правосуддя.

За відсутності підстав для залишення без розгляду та повернення дисциплінарної скарги дисциплінарний інспектор – доповідач готує матеріали та висновок із пропозицією про відкриття або про відмову у відкритті дисциплінарної справи та передає їх на розгляд Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя протягом 30 днів із дня отримання відповідної дисциплінарної скарги.

У разі обґрунтованої потреби в додатковій перевірці дисциплінарної скарги дисциплінарний інспектор – доповідач може продовжити строк попередньої перевірки дисциплінарної скарги не більше ніж на 15 днів шляхом постановлення ухвали.

Висновок разом із дисциплінарною скаргою та матеріалами, що зібрані під час попередньої перевірки, дисциплінарний інспектор – доповідач передає на розгляд Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, за якою він закріплений.

У разі незгоди дисциплінарного інспектора – доповідача з ухвалами Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя про залишення дисциплінарної скарги без розгляду та повернення скаржнику, про відмову у відкритті дисциплінарної справи дисциплінарний інспектор – доповідач має право звернутися до Вищої ради правосуддя із вмотивованою вимогою про передання таких ухвал до Вищої ради правосуддя для їх розгляду та остаточного ухвалення у пленарному складі.

Вмотивована вимога дисциплінарного інспектора – доповідача оформлюється письмово та не пізніше ніж на п’ятий день із дня постановлення ухвали у дисциплінарній справі передається разом із матеріалами справи на розгляд Вищої ради правосуддя.

Після відкриття дисциплінарної справи дисциплінарний інспектор – доповідач:

готує матеріали дисциплінарної справи;

визначає свідків чи інших осіб, які підлягають виклику або запрошенню взяти участь у засіданні Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя;

вчиняє інші дії, необхідні для розгляду справи Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя.

За результатами підготовки дисциплінарної справи до розгляду дисциплінарний інспектор – доповідач не пізніше 30 днів з дня відкриття дисциплінарної справи готує висновок із пропозицією про притягнення або про відмову у притягненні судді до дисциплінарної відповідальності та передає його до Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя для розгляду.

Дисциплінарний інспектор – доповідач може подати до Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя висновок із пропозицією про відкриття дисциплінарної справи за власною ініціативою Дисциплінарної палати у зв’язку з наявністю в діяннях інших суддів ознак дисциплінарного проступку або наявністю в діяннях судді, щодо якого розглядається дисциплінарна справа, ознак іншого дисциплінарного проступку.

За результатами підготовки дисциплінарної справи до розгляду дисциплінарний інспектор – доповідач готує проект рішення про притягнення або про відмову у притягненні до дисциплінарної відповідальності судді, який відповідає його висновку за результатами підготовки дисциплінарної справи до розгляду.

При цьому за результатами підготовки скарги на рішення Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя до розгляду дисциплінарний інспектор – доповідач не пізніше 20 днів із дня надходження скарги на рішення Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя готує вмотивований проект висновку із пропозицією:

скасувати повністю рішення Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді та закрити дисциплінарне провадження;

скасувати частково рішення Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді та ухвалити нове рішення;

скасувати повністю або частково рішення Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя про відмову у притягненні судді до дисциплінарної відповідальності та ухвалити нове рішення;

змінити рішення Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, застосувавши інший вид дисциплінарного стягнення;

залишити рішення Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя без змін.

Відповідно, далі фінальну крапку у розгляді дисциплінарної справи ставить Вища рада правосуддя у пленарному складі.

С полным текстом Положения о службе дисциплинарных инспекторов можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

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