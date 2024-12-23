Служба дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя розпочинає роботу

Служба дисциплінарних інспекторів створена для реалізації повноважень ВРП щодо здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів.

Вища рада правосуддя повідомила, що згідно з пунктом 23-6 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя», 23 грудня визначено днем початку роботи служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя відповідно до рішення Вищої ради правосуддя від 10 грудня 2024 року № 3582/0/15-24.

Відповідне оголошення розміщено в газеті «Голос України» від 21 грудня 2024 року № 194 (246).

Служба дисциплінарних інспекторів створена для реалізації повноважень Вищої ради правосуддя щодо здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів. До її складу входять дисциплінарні інспектори ВРП, керівник служби, його заступник та працівники, які здійснюють організаційне забезпечення служби.

Раніше ми писали, що Вища рада правосуддя затвердила Положення про Службу дисциплінарних інспекторів.

Нагадаємо, що 28 листопада ВРП призначила на посади дисциплінарних інспекторів СДІ 21 переможця відповідного конкурсу. При цьому ще троє кандидатів відмовилися від розгляду їх кандидатур.

Додамо, що на посади дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя оголосять додатковий конкурс.