Практика судів
  1. Суд інфо

Служба дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя розпочинає роботу

14:55, 23 грудня 2024
Служба дисциплінарних інспекторів створена для реалізації повноважень ВРП щодо здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів.
Служба дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя розпочинає роботу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя повідомила, що згідно з пунктом 23-6 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя», 23 грудня визначено днем початку роботи служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя відповідно до рішення Вищої ради правосуддя від 10 грудня 2024 року № 3582/0/15-24.

Відповідне оголошення розміщено в газеті «Голос України» від 21 грудня 2024 року № 194 (246).

Служба дисциплінарних інспекторів створена для реалізації повноважень Вищої ради правосуддя щодо здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів. До її складу входять дисциплінарні інспектори ВРП, керівник служби, його заступник та працівники, які здійснюють організаційне забезпечення служби.

Раніше ми писали, що Вища рада правосуддя затвердила Положення про Службу дисциплінарних інспекторів.

Нагадаємо, що 28 листопада ВРП призначила на посади дисциплінарних інспекторів СДІ 21 переможця відповідного конкурсу. При цьому ще троє кандидатів відмовилися від розгляду їх кандидатур.

Додамо, що на посади дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя оголосять додатковий конкурс.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

ВРП Служба дисциплінарних інспекторів

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Процес пенсійної реформи в Україні має розпочатися до липня 2025 року – меморандум з МВФ

Як зазначається у меморандумі з МВФ, неясність пенсійного законодавства призвела до численних судових справ із негативними наслідками для українського бюджету, і необхідно переглянути спецпенсії.

Уряд затвердив порядок реєстрації обтяжень рухомого майна на час недоступності реєстрів

Кабмін затвердив порядок реєстрації обтяжень рухомого майна у зв’язку з тимчасовим обмеженням доступу до Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

До Верховної Ради внесли законопроект про перейменування 103 місцевих загальних судів

«Ленінських» райсудів більше не буде – до парламенту внесли законопроект про перейменування більше ста судів в Україні.

ВККС відмовила у відрядженні судді, який сам захотів перевестися до Херсону, хоча інших бажаючих не було

У Комісії повідомили, що добровільне відрядження суддів, які вже відряджені в інші суди, наразі неможливе.

МВФ вимагає від України спростити роботу НАБУ і САП, скасувавши закриття кримінальних справ через сплив строків розслідування

В оновленому Меморандумі з МВФ Україні вказується на необхідність змінити КПК і скасувати обов’язкове закриття досудового розслідування у зв’язку зі спливом його строків після повідомлення особі про підозру.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Приступа
    Дмитро Приступа
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області