Служба створена для реалізації повноважень ВРП щодо здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів.

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Вища рада правосуддя затвердила Положення про Службу дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя. Служба дисциплінарних інспекторів розпочинає свою діяльність 23 грудня 2024 року.

Служба дисциплінарних інспекторів створена для реалізації повноважень Вищої ради правосуддя щодо здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів.

До її складу входять дисциплінарні інспектори ВРП, керівник служби, його заступник та працівники, які здійснюють організаційне забезпечення служби.

Відповідно до частин першої, другої, п’ятої статті 291 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» служба дисциплінарних інспекторів є самостійним структурним підрозділом у складі секретаріату Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, що 28 листопада ВРП призначила на посади дисциплінарних інспекторів СДІ 21 переможця відповідного конкурсу. При цьому ще троє кандидатів відмовилися від розгляду їх кандидатур.

Додамо, що на посади дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя оголосять додатковий конкурс.