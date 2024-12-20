Практика судів
  1. В Україні

У Києві 23-річний хлопець жорстоко побив товариша, з яким знімав разом квартиру

07:36, 20 грудня 2024
Постраждалого госпіталізували з небезпечними для життя травмами.
У Києві 23-річний хлопець жорстоко побив товариша, з яким знімав разом квартиру
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 23-річному хлопцю, який тяжко травмував товариша. Побутова сварка між молодиками переросла в жорстоке побиття. Про це повідомляє поліція столиці.

Так, до правоохоронців надійшло повідомлення про бійку у квартирі багатоповерхівки. На місце негайно прибули медики й слідчо-оперативна група територіального підрозділу для з’ясування всіх обставин події.

Як з’ясувалось, що 23-річні знайомі разом винаймали житло. Внаслідок побутової сварки між молодиками, що переросла в бійку, один з них отримав відкриту черепно-мозкову травму, забійні рани та перелом.

Нападника слідчі затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на місці скоєння злочину. Його товариша лікарі швидкої госпіталізували до медичного закладу з небезпечними для життя травмами.

Слідчі, за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури молодику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років. За клопотанням слідчих судом фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

Національна поліція поліція Київ побої

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада ухвалила закон про розкриття банківської таємниці для встановлення опіки над майном зниклих безвісти

Кабмін повинен буде забезпечити доступ нотаріусів до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, зокрема надати їм можливості пошуку відомостей, внесення інформації про видачу свідоцтва про призначення опікуна над майном безвісно відсутніх чи зниклих безвісти.

Скасування інституту нарадчої кімнати – які зміни парламент вніс до ЦПК, ГПК та КАСУ

Крім скасування нарадчих кімнат, до ЦПК, ГПК та КАСУ внесена низка інших важливих змін.

В Міноборони відреагували на відео, де люди в формі та поліцейський задували газом в авто, щоб чоловік вийшов

Міноборони вже проводить перевірку щодо інциденту у Вишгороді.

Верховна Рада не встигне прийняти закон про створення Вищого адміністративного суду до кінця року, як того вимагав МВФ

МВФ записав у вимоги Меморандуму, що Україна повинна прийняти закон щодо створення Вищого адміністративного суду до кінця 2024 року, але, вочевидь, парламент цього року вже не збереться.

Дисциплінарний інспектор Служби дисциплінарних інспекторів звільнився одразу після призначення

Дисциплінарних інспекторів у Вищій раді правосуддя залишилося лише 20.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Бездрабко
    Олег Бездрабко
    голова Херсонського окружного адміністративного суду
  • Наталія Бужак
    Наталія Бужак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду