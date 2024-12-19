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Демінер, нутриціолог та автор промов — на ринку праці з’явилося 50 нових професій та посад

18:46, 19 грудня 2024
До Класифікатора професій внесено 50 нових професій і посад, які стосуються медицини, судової системи, прокуратури, медіа та інших сфер діяльності.
Демінер, нутриціолог та автор промов — на ринку праці з’явилося 50 нових професій та посад
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На ринку праці з’явилося 50 нових професій та посад. Про це повідомляє Міністерство економіки.

Так, до Класифікатора професій внесено «Оператора з пошуку вибухонебезпечних предметів (демінер)» та ще 49 нових професій і посад, які стосуються медицини, судової системи, прокуратури, медіа та інших сфер діяльності.

«Професії та посади повинні відповідати вимогам часу та потребам ринку праці, тому ми осучаснюємо перелік професій в Класифікаторі. Крім того, нові професії, зокрема ті, які стосуються розмінування, медичної сфери тощо, відкривають нові можливості для громадян та сприяють формуванню нових напрямів діяльності, які виникли у зв’язку з війною та необхідністю подолання її наслідків», – сказала заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Зокрема, осучаснено 8 назв посад у сфері охорони здоров’я, та внесено нові назви професій: «Нутриціолог», «Професіонал з медичної статистики».

Також Класифікатор доповнено новим класифікаційним угрупованням «Слідчі (поліція)». До нього віднесли 6 назв слідчих поліцейських: «Слідчий (поліція)», «Старший слідчий в особливо важливих справах», «Слідчий-криміналіст (поліція)» та інші.

 52 професії приведено у відповідність до законодавства у сфері правосуддя, судоустрою та прокуратури – за пропозицією Офісу Генерального прокурора, Верховного Суду, Вищої ради правосуддя та Асоціації правників України. Зокрема назву посади «Юрисконсульт» змінено на «Юрисконсульт (радник юридичний)».

 Ще 18 професій приведено у відповідність до законодавства у сфері медіа – за пропозицією Державного комітету телебачення і радіомовлення України. Зокрема внесені нові назви «Автор текстів (копірайтер)», «Автор промов» та «Відеограф».

 Також, внесено нові назви професій:

  • за ініціативи Міністерства економіки – «Майстер з експлуатації та ремонту роботизованих та мехатронних систем»;
  • Державної служби з надзвичайних ситуацій – «Оператор Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту»; 
  • Міністерства розвитку громад та територій – «Агент станційний», «Оператор при черговому по району (на залізничному транспорті)»;
  • Міністерства молоді та спорту – «Менеджер (управитель) спортивної діяльності»;
  • Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації – 4 назви професій сфери захисту та стійкості критичної інфраструктури, серед яких «Аналітик з оцінки ризиків, загроз та стану захищеності об’єктів критичної інфраструктури» та «Фахівець із захисту та стійкості об’єктів критичної інфраструктури».

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Мінекономіки

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