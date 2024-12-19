Демінер, нутриціолог та автор промов — на ринку праці з’явилося 50 нових професій та посад

До Класифікатора професій внесено 50 нових професій і посад, які стосуються медицини, судової системи, прокуратури, медіа та інших сфер діяльності.

На ринку праці з’явилося 50 нових професій та посад. Про це повідомляє Міністерство економіки.

Так, до Класифікатора професій внесено «Оператора з пошуку вибухонебезпечних предметів (демінер)» та ще 49 нових професій і посад, які стосуються медицини, судової системи, прокуратури, медіа та інших сфер діяльності.

«Професії та посади повинні відповідати вимогам часу та потребам ринку праці, тому ми осучаснюємо перелік професій в Класифікаторі. Крім того, нові професії, зокрема ті, які стосуються розмінування, медичної сфери тощо, відкривають нові можливості для громадян та сприяють формуванню нових напрямів діяльності, які виникли у зв’язку з війною та необхідністю подолання її наслідків», – сказала заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Зокрема, осучаснено 8 назв посад у сфері охорони здоров’я, та внесено нові назви професій: «Нутриціолог», «Професіонал з медичної статистики».

Також Класифікатор доповнено новим класифікаційним угрупованням «Слідчі (поліція)». До нього віднесли 6 назв слідчих поліцейських: «Слідчий (поліція)», «Старший слідчий в особливо важливих справах», «Слідчий-криміналіст (поліція)» та інші.

52 професії приведено у відповідність до законодавства у сфері правосуддя, судоустрою та прокуратури – за пропозицією Офісу Генерального прокурора, Верховного Суду, Вищої ради правосуддя та Асоціації правників України. Зокрема назву посади «Юрисконсульт» змінено на «Юрисконсульт (радник юридичний)».

Ще 18 професій приведено у відповідність до законодавства у сфері медіа – за пропозицією Державного комітету телебачення і радіомовлення України. Зокрема внесені нові назви «Автор текстів (копірайтер)», «Автор промов» та «Відеограф».

Також, внесено нові назви професій:

за ініціативи Міністерства економіки – «Майстер з експлуатації та ремонту роботизованих та мехатронних систем»;

Державної служби з надзвичайних ситуацій – «Оператор Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту»;

Міністерства розвитку громад та територій – «Агент станційний», «Оператор при черговому по району (на залізничному транспорті)»;

Міністерства молоді та спорту – «Менеджер (управитель) спортивної діяльності»;

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації – 4 назви професій сфери захисту та стійкості критичної інфраструктури, серед яких «Аналітик з оцінки ризиків, загроз та стану захищеності об’єктів критичної інфраструктури» та «Фахівець із захисту та стійкості об’єктів критичної інфраструктури».