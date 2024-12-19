Деминер, нутрициолог и автор речей — на рынке труда появилось 50 новых профессий и должностей

В Классификатор профессий внесено 50 новых профессий и должностей, касающихся медицины, судебной системы, прокуратуры, медиа и других сфер деятельности.

На рынке труда появилось 50 новых профессий и должностей. Об этом сообщает Министерство экономики.

Так, в Классификатор профессий внесен «Оператор по поиску взрывоопасных предметов (деминер)» и еще 49 новых профессий и должностей, касающихся медицины, судебной системы, прокуратуры, медиа и других сфер деятельности.

«Профессии и должности должны соответствовать требованиям времени и потребностям рынка труда, поэтому мы осовремениваем список профессий в классификаторе. Кроме того, новые профессии, в том числе касающиеся разминирования, медицинской сферы и т.п., открывают новые возможности для граждан и способствуют формированию новых направлений деятельности, возникших в связи с войной и необходимостью преодоления ее последствий», – сказала заместитель министра экономики Татьяна Бережна.

В частности, осовременено 8 названий должностей в сфере здравоохранения и внесены новые названия профессий: «Нутрициолог», «Профессионал по медицинской статистике».

Также Классификатор дополнен новой классификационной группировкой Следователи (полиция). К нему отнесли 6 названий следователей: «Следователь (полиция)», «Старший следователь по особо важным делам», «Следователь-криминалист (полиция)» и другие.

52 профессии приведены в соответствие с законодательством в сфере правосудия, судоустройства и прокуратуры – по предложению Офиса Генерального прокурора, Верховного Суда, Высшего совета правосудия и Ассоциации юристов Украины. В частности, название должности «Юрисконсульт» изменено на «Юрисконсульт (советник юридический)».

Еще 18 профессий приведены в соответствие с законодательством в сфере медиа – по предложению Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины. В частности, внесены новые названия «Автор текстов (копирайтер)», «Автор речей» и «Видеограф».

Также, внесены новые названия профессий:

по инициативе Министерства экономики – «Мастер по эксплуатации и ремонту роботизированных и мехатронных систем»;

Государственной службы по чрезвычайным ситуациям – «Оператор Оперативно-спасательной службы гражданской защиты»;

Министерства развития общин и территорий - "Агент станционный", "Оператор при дежурном по району (на железнодорожном транспорте)";

Министерства молодежи и спорта – «Менеджер (управитель) спортивной деятельности»;

Государственной службы специальной связи и защиты информации – 4 названия профессий сферы защиты и устойчивости критической инфраструктуры, среди которых «Аналитик по оценке рисков, угроз и состоянию защищенности объектов критической инфраструктуры» и «Специалист по защите и устойчивости объектов критической инфраструктуры».