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Завышенные цены на электроэнергию - компанию из Харькова обязали вернуть общине Полтавщины более 750 тысяч гривен

07:17, 20 декабря 2024
Харьковское общество заключило договор с исполнительным комитетом Зеньковского городского совета на поставку электроэнергии, но в течение года с помощью 14 дополнительных соглашений незаконно увеличило его цену на 150%.
Завышенные цены на электроэнергию - компанию из Харькова обязали вернуть общине Полтавщины более 750 тысяч гривен
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Харьковское предприятие через суд обязали вернуть в бюджет Зеньковской общины Полтавщины более 750 тысяч гривен, которые фирма получила незаконно. Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура. 

В 2021 году компания подписала договор на поставку электроэнергии, но впоследствии с помощью 14 дополнительных соглашений значительно завысила ее стоимость.

Как следствие, за год цена за электрическую энергию увеличена на 150%, а общество безосновательно получило из местного бюджета более 750 тыс. грн.

Прокуратура подала иск в суд, требуя отменить эти соглашения и вернуть средства. Суд согласился с требованиями, и теперь прокуратура будет обеспечивать исполнение решения.

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электроэнергия

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