Во Львове возник конфликт из-за пандуса в доме для раненого военного – важность мебели против доступности

Соседи считают мебель важнее пандуса для военного, который потерял обе ноги.

Фото: Telegram / Андрей Садовый

Во Львове возник конфликт между жителями многоэтажки и семьей военного Сергея Власова, который потерял обе ноги в результате ранения на фронте. Спор возник из-за установки пандуса в подъезде дома, который, по словам Власова, необходим для удобного выхода из квартиры. О конфликте пишет «Суспільне».

Сергей Власов, который служит в армии с 2014 года, получил тяжелое ранение в Донецкой области в августе прошлого года из-за атаки FPV-дрона. После потери ног ему были установлены протезы, а затем он вернулся на службу. Поскольку передвигаться на протезах очень сложно, Власов обратился в Железнодорожную районную администрацию с просьбой установить пандус возле подъезда, где он живет, на улице Выговского.

«Люди не понимают, как это трудно - ходить на протезах. И по квартире я перемещаюсь исключительно на колесном кресле, потому что это легче. И мне бы было приятно, если бы я смог выехать из квартиры вот в этот сквер и попить с женой кофе», - рассказал военный.

Однако, когда начали устанавливать пандус, некоторые соседи выразили недовольство. Они заявили, что никогда не видели Сергея на колесном кресле и не считают пандус необходимым. Жена военного сообщила, что им угрожали спилить пандус. Кроме того, некоторые жильцы жаловались на размер пандуса, считая, что он займет слишком много места в проходной части подъезда.

«Если, допустим, кто-то мебель будет носить, каким путем мы будем выносить, как мы будем ходить? Это посередине дороги! Я понимаю, надо, ну но надо было такой маленький сделать, как в кафешках, барах, а не такое вот», - сказал один из соседей.

Железнодорожная районная администрация отметила, что пандус соответствует всем требованиям и был согласован с председателем ОСМД.

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