У Львові виник конфлікт через пандус в будинку для пораненого військового – важливість меблів проти доступності

Сусіди вважають меблі важливішими за пандус для військового, який втратив обидві ноги.

Фото: Telegram / Андрій Садовий

У Львові виник конфлікт між мешканцями багатоповерхівки та родиною військового Сергія Власова, який втратив обидві ноги внаслідок поранення на фронті. Спір виник через встановлення пандуса в під'їзді будинку, який, за словами Власова, необхідний для зручного виходу з квартири. Про конфлікт пише «Суспільне».

Сергій Власов, який служить в армії з 2014 року, отримав важке поранення на Донеччині в серпні минулого року через атаку FPV-дрона. Після втрати ніг йому були встановлені протези, а потім він повернувся на службу. Оскільки пересуватися на протезах дуже складно, Власов звернувся до Залізничної районної адміністрації з проханням встановити пандус біля під'їзду, де він живе, на вулиці Виговського.

«Люди не розуміють, як це важко — ходити на протезах. І по квартирі я переміщаюсь виключно на колісному кріслі, тому що це легше. І мені б було приємно, якби я зміг виїхати з квартири ось у цей сквер і попити з дружиною кави», — розповів військовий.

Проте, коли почали встановлювати пандус, деякі сусіди висловили невдоволення. Вони заявили, що ніколи не бачили Сергія на колісному кріслі і не вважають пандус необхідним. Дружина військового повідомила, що їм погрожували спиляти пандус. Окрім того, деякі мешканці скаржилися на розмір пандуса, вважаючи, що він займе надто багато місця в прохідній частині під'їзду.

«Якщо, припустімо, хтось меблі буде носити, яким шляхом ми будемо виносити, як ми будемо ходити? Це посередині дороги! Я розумію, треба, ну але треба було такий маленький зробити, як у кафешках, барах, а не таке-от», — сказав один із сусідів.

Залізнична районна адміністрація зазначила, що пандус відповідає всім вимогам і був узгоджений з головою ОСББ.

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