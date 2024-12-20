Завищені ціни на електроенергію — компанію з Харкова зобов’язали повернути громаді Полтавщини понад 750 тисяч гривень

Харківське товариство уклало договір із виконавчим комітетом Зіньківської міської ради на постачання електроенергії, але протягом року через 14 додаткових угод незаконно збільшило її ціну на 150%.

Харківське підприємство через суд зобов’язали повернути до бюджету Зіньківської громади Полтавщини понад 750 тисяч гривень, які фірма отримала незаконно. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

У 2021 році компанія підписала договір на постачання електроенергії, але згодом через 14 додаткових угод значно завищила її вартість.

Як наслідок, упродовж року ціну за електричну енергію збільшено на 150 %, а товариство безпідставно отримало з місцевого бюджету понад 750 тис. грн.

Прокуратура подала позов до суду, вимагаючи скасувати ці угоди та повернути кошти. Суд погодився з вимогами, і тепер прокуратура забезпечуватиме виконання рішення.

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