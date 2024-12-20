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Завищені ціни на електроенергію — компанію з Харкова зобов’язали повернути громаді Полтавщини понад 750 тисяч гривень

07:17, 20 грудня 2024
Харківське товариство уклало договір із виконавчим комітетом Зіньківської міської ради на постачання електроенергії, але протягом року через 14 додаткових угод незаконно збільшило її ціну на 150%.
Завищені ціни на електроенергію — компанію з Харкова зобов’язали повернути громаді Полтавщини понад 750 тисяч гривень
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Харківське підприємство через суд зобов’язали повернути до бюджету Зіньківської громади Полтавщини понад 750 тисяч гривень, які фірма отримала незаконно. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

У 2021 році компанія підписала договір на постачання електроенергії, але згодом через 14 додаткових угод значно завищила її вартість.

Як наслідок, упродовж року ціну за електричну енергію  збільшено на 150 %, а товариство безпідставно отримало з місцевого бюджету понад 750 тис. грн.

 

Прокуратура подала позов до суду, вимагаючи скасувати ці угоди та повернути кошти. Суд погодився з вимогами, і тепер прокуратура забезпечуватиме виконання рішення.

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електроенергія

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