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В Киеве 23-летний парень жестоко избил товарища, с которым снимал вместе квартиру

07:36, 20 декабря 2024
Пострадавший был госпитализирован с опасными для жизни травмами.
В Киеве 23-летний парень жестоко избил товарища, с которым снимал вместе квартиру
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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 23-летнему парню, тяжело травмировавшему товарища. Бытовая ссора между молодыми людьми переросла в жестокое избиение. Об этом сообщает полиция столицы.

Так, в милицию поступило сообщение о драке в квартире многоэтажки. На место немедленно прибыли медики и следственно-оперативная группа территориального подразделения для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Как выяснилось, что 23-летние знакомые вместе снимали жилье. В результате бытовой ссоры между молодыми людьми, переросшей в драку, один из них получил открытую черепно-мозговую травму, ушибы и перелом.

Нападающего следователи задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины на месте совершения преступления. Его товарища врачи скорой госпитализировали в медицинское учреждение с опасными для жизни травмами.

Следователи, при процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры, молодому человеку сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет. По ходатайству следователей судом фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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