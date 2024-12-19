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Высший совет правосудия утвердил Положение о Службе дисциплинарных инспекторов

19:07, 19 декабря 2024
Служба создана для реализации полномочий ВСП по осуществлению дисциплинарного производства в отношении судей.
Высший совет правосудия утвердил Положение о Службе дисциплинарных инспекторов
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Высший совет правосудия утвердил Положение о Службе дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия. Служба дисциплинарных инспекторов начинает свою деятельность 23 декабря 2024 года.

Служба дисциплинарных инспекторов создана для реализации полномочий Высшего совета правосудия по осуществлению дисциплинарного производства в отношении судей.

В ее состав входят дисциплинарные инспекторы ВСП, руководитель службы, его заместитель и работники, осуществляющие организационное обеспечение службы.

Согласно части первой, второй, пятой статьи 291 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» служба дисциплинарных инспекторов является самостоятельным структурным подразделением в составе секретариата Высшего совета правосудия.

Напомним, что 28 ноября ВСП назначил на должности дисциплинарных инспекторов СДИ 21 победителя соответствующего конкурса. При этом еще три кандидата отказались от рассмотрения своих кандидатур.

Добавим, что на должности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия объявят дополнительный конкурс.

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инспектор ВСП Служба дисциплинарных инспекторов

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