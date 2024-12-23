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Служба дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия начинает работу

14:55, 23 декабря 2024
Служба дисциплинарных инспекторов создана для реализации полномочий ВСП по осуществлению дисциплинарного производства в отношении судей.
Служба дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия начинает работу
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Высший совет правосудия сообщил, что согласно пункту 23-6 раздела III «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О Высшем совете правосудия», 23 декабря определен днем ​​начала работы службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия в соответствии с решением Высшего совета правосудия от 10 декабря 2024 г. №3582/0/15-24.

Соответствующее объявление размещено в газете «Голос Украины» от 21 декабря 2024 № 194 (246).

Служба дисциплинарных инспекторов создана для реализации полномочий Высшего совета правосудия по осуществлению дисциплинарного производства в отношении судей. В ее состав входят дисциплинарные инспекторы ВСП, руководитель службы, его заместитель и работники, осуществляющие организационное обеспечение службы.

Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия утвердил Положение о Службе дисциплинарных инспекторов.

Напомним, что 28 ноября ВСП назначил на должности дисциплинарных инспекторов СДИ 21 победителя соответствующего конкурса. При этом еще три кандидата отказались от рассмотрения своих кандидатур.

Добавим, что на должности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия объявят дополнительный конкурс.

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ВСП Служба дисциплинарных инспекторов

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