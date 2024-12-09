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Зеленський підписав закон про пріоритетне право на компенсацію за знищене житло ВПО

15:59, 9 грудня 2024
ВПО отримають пріоритетне право на житлові сертифікати, за критеріями визначеними Кабміном.
Зеленський підписав закон про пріоритетне право на компенсацію за знищене житло ВПО
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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України № 4114-IX про отримання внутрішніми переселенцями компенсації по програмі «єВідновлення» за знищене майно (законопроект 11028).

ВПО отримають пріоритетне право на житлові сертифікати, за критеріями визначеними Кабміном.

Крім того, Закон передбачає можливість спрямування близько 15 млрд грн залишку бюджетних коштів на 2024 рік на програму «єВідновлення».

Згідно із законом, на компенсацію за знищене житло насамперед можуть претендувати особи пенсійного віку; громадяни, які мають на утриманні дитину віком до 6 років, двох неповнолітніх дітей або дитину з інвалідністю, а також самотні батьки, які виховують дитину віком до 14 років, та особи з інвалідністю ІІІ групи.

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Володимир Зеленський ВПО

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