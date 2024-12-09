Зеленский подписал закон о приоритетном праве на компенсацию за уничтоженное жилье ВПЛ

ВПЛ получат приоритетное право на жилищные сертификаты, по критериям, определенным Кабмином.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины №4114-IX о получении внутренними переселенцами компенсации по программе «єВідновлення» за уничтоженное имущество (законопроект 11028).

ВПЛ получат приоритетное право на жилищные сертификаты, по критериям, определенным Кабмином.

Кроме того, Закон предусматривает возможность направления около 15 млрд грн остатка бюджетных средств на 2024 год на программу «єВідновлення».

Согласно закону, на компенсацию за уничтоженное жилье прежде всего могут претендовать лица пенсионного возраста, граждане, имеющие на иждивении ребенка в возрасте до 6 лет, двух несовершеннолетних детей или ребенка с инвалидностью, а также одинокие родители, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет, и лица с инвалидностью ІІІ группы.

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