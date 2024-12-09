Закончился контракт с продолжающим служить военнослужащим — какие действия работодателя

За военнослужащим, контракт которого истек, но он продолжает служить, сохранятся все гарантии, а именно место работы и должность.

Центрально-Западное межрегиональное управление Государственной службы по труду разъяснило, какие действия работодателя в случае окончания контракта с военнослужащим.

Согласно части девятой статьи 23 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, действие контракта продлевается сверх установленных сроков с момента введения военного положения до объявления демобилизации.

Таким образом, за военнослужащим, контракт которого закончился, но продолжает служить, сохранятся все гарантии, предусмотренные статьей 119 Кодекса законов о труде Украины, а именно место работы и должность, а по 18.07.2022 года включительно еще и средний заработок.

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