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Падение Ил-76 на Белгородщине: Лубинец отреагировал на заявление РФ о «передаче» Украине «тел пленных»

15:37, 9 декабря 2024
Дмитрий Лубинец заявил, что в последнее время был ряд репатриационных мер, в ходе которых Украине передали останки погибших.
Падение Ил-76 на Белгородщине: Лубинец отреагировал на заявление РФ о «передаче» Украине «тел пленных»
Фото: slovoidilo.ua
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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на заявление российской стороны относительно того, что Украине «передали тела» предположительно погибших военнопленных, якобы находившихся на борту самолета ИЛ-76, который претерпел падение.

«В последнее время был ряд репатриационных мер, во время которых Украине передали останки погибших. В настоящее время проходит идентификация.

Как Омбудсман Украины, по этому вопросу нахожусь во взаимодействии со всеми компетентными службами», - заявил он.

В свою очередь в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявили, что во время последних репатриационных мероприятий в Украину из страны-агрессора РФ были переданы останки погибших, нуждающихся в дополнительной идентификации.

«На сегодня экспертные учреждения в рамках уголовного производства устанавливают, действительно ли остатки этих лиц принадлежат украинским военнослужащим», — говорится в заявлении.

Напомним, в среду, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области рф упал военно-транспортный российский самолет Ил-76.

В Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что 24 января должен был состояться обмен пленными, который не состоялся и по утверждению российской стороны это произошло в результате сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что пока нет подтверждений о том, что на военно-транспортном самолете Ил-76 находились военнопленные.

Кроме того, в ГУР рассказали, передали ли Украине пленных, чей обмен сорвался из-за падения Ил-76.

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Дмитрий Лубинец

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