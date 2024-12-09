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Падіння Іл-76 на Бєлгородщині: Лубінець відреагував на заяву РФ про «передачу» Україні «тіл полонених»

15:37, 9 грудня 2024
Дмитро Лубінець заявив, що останнім часом була низка репатріаційних заходів, під час яких Україні передали останки загиблих.
Падіння Іл-76 на Бєлгородщині: Лубінець відреагував на заяву РФ про «передачу» Україні «тіл полонених»
Фото: slovoidilo.ua
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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на заяву російської сторони щодо того, що Україні «передали тіла» ймовірно загиблих військовополонених, які нібито перебували на борту літака ІЛ-76, який зазнав падіння.

«Останнім часом була низка репатріаційних заходів, під час яких Україні передали останки загиблих. Нині проходить ідентифікація.

Як Омбудсман України, щодо цього питання перебуваю у взаємодії з усіма компетентними службами», - заявив він.

У свою чергу в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили, що під час останніх репатріаційних заходів в Україну з країни-агресора РФ було передано останки загиблих, які потребують додаткової ідентифікації.

«Станом на зараз експертні установи в рамках кримінального провадження встановлюють, чи справді рештки цих осіб належать українським військовослужбовцям», — ідеться в заяві.

Нагадаємо, 24 січня у Корочанскому районі Білгородської області рф впав військово-транспортний російський літак Іл-76.

У Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся і за твердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначав, що поки немає підтверджень про те, що на військово-транспортному літаку Іл-76, який зазнав аварії в Білгородській області рф, перебували військовополонені.

Крім того, в ГУР розповіли, чи передали Україні полонених, чий обмін зірвався через падіння Іл-76.

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Дмитро Лубінець

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