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Чи потрібно відпрацьовувати два тижні у разі звільнення під час воєнного стану — відповідь Держпраці

22:18, 9 грудня 2024
Є випадки, за яких не обов’язково відпрацьовувати два тижні перед звільненням.
Чи потрібно відпрацьовувати два тижні у разі звільнення під час воєнного стану — відповідь Держпраці
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Державна служба з питань праці розповіла, чи потрібно в разі звільнення за власним бажанням відпрацьовувати два тижні.

Відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю України, працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це роботодавця письмово за два тижні. Але це в мирний час.

Наразі діє Закон «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

У статті 4 цього закону зазначено, що в зв’язку з веденням бойових дій у районах, де розташовані підприємство, установа, організація, та існуванням загрози для життя й здоров’я працівника він може розірвати трудовий договір за власною ініціативою в строк, зазначений у його заяві.

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Держпраці

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