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Нужно ли отрабатывать две недели в случае увольнения во время военного положения — ответ Гоструда

22:18, 9 декабря 2024
Есть случаи, при которых не обязательно отрабатывать две недели перед увольнением.
Нужно ли отрабатывать две недели в случае увольнения во время военного положения — ответ Гоструда
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Государственная служба по вопросам труда рассказала, нужно ли в случае увольнения по собственному желанию отрабатывать две недели.

Согласно статье 38 Кодекса законов о труде Украины, работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом работодателя в письменном виде за две недели. Но это в мирное время.

В настоящее время действует Закон «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».

В статье 4 этого закона указано, что в связи с ведением боевых действий в районах, где расположены предприятие, учреждение, организация, и существованием угрозы жизни и здоровью работника он может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе в срок, указанный в его заявлении.

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Гоструда

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