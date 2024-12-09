В Киевской области мужчина получил 10 лет лишения свободы за убийство своей жены

В ходе спора мужчина нанес женщине телесные повреждения, что привело к черепно-мозговой травме, а затем к смерти.

Житель Киевщины приговорен к 10 годам лишения свободы за убийство своей жены. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Указывается, что преступление произошло в декабре прошлого года в Яготине, Бориспольского района.

Между осужденным и его супругой, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт. В ходе спора мужчина нанес женщине телесные повреждения, что привело к черепно-мозговой травме. От полученных травм умерла женщина в реанимации Яготинской больницы.

По принципиальной позиции Бориспольской окружной прокуратуры, суд признал 40-летнего жителя Яготина Киевской области виновным в нанесении умышленного тяжкого повреждения, что повлекло смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

В настоящее время он находится под стражей в следственном изоляторе.

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