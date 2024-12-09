На Київщині чоловік отримав 10 років позбавлення волі за вбивство своєї дружини

У ході суперечки чоловік наніс жінці тілесні ушкодження, що призвело до черепно-мозкової травми, а потім до смерті.

Жителя Київщини засуджено до 10 років позбавлення волі за вбивство своєї дружини. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Вказується, що злочин стався в грудні минулого року у місті Яготин, Бориспільського району.

Між засудженим та його дружиною, які перебували в стані алкогольного сп’яніння, виник конфлікт. У ході суперечки чоловік наніс жінці тілесні ушкодження, що призвело до черепно-мозкової травми. Від отриманих травм жінка померла в реанімації Яготинської лікарні.

За принципової позиції Бориспільської окружної прокуратури, суд визнав 40-річного жителя Яготина, що на Київщини, винним у нанесенні умисного тяжкого ушкодження, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 121 КК України).

Наразі він перебуває під вартою у слідчому ізоляторі.

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