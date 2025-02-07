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Автоматична реєстрація документів для об'єктів класу СС1 — що це дає на практиці

12:24, 7 лютого 2025
Електронна система самостійно перевірятиме документи та дані з реєстрів, та прийматиме рішення щодо реєстрації документів.
Автоматична реєстрація документів для об'єктів класу СС1 — що це дає на практиці
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні стартує нова система автоматичної обробки документів на будівництво об’єктів класу СС1 – зведення невеликих житлових будинків, господарських споруд та об’єктів малої інфраструктури. Тепер процес розгляду заявок у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) значно прискориться і займатиме не більше 15 хвилин замість попередніх 10 днів.

Державна інспекція архітектури та містобудування України повідомила, що Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка запроваджує поступову автоматизовану реєстрацію документів СС1 про початок будівельних робіт та прийняття об'єктів в експлуатацію через систему ЄДЕССБ.

До прикладу, особі потрібно розпочати будівництво або ввести в експлуатацію об’єкт із незначним класом наслідків – об’єкт промисловості, сільського господарства, громадську чи житлову будівлю (до 4 поверхів) тощо.

Близько 70% документів для таких об`єктів будівництва люди подавали через ЦНАП і 30% через вебпортал «Дія». В обох випадках рішення приймали інспектори будівельного нагляду. Кількість повернень при цьому сягала близько 10% у ДІАМ та до 70% в органах ДАБК. Документи розподілялися залежно від місцеперебування заявника.

Процес розгляду міг затягнутися через бюрократичні перепони та суб`єктивні рішення посадовців. А документи повернені на доопрацювання без чіткого обґрунтування причин. Зараз же ситуація кардинально змінюється і цифровізація у сфері будівництва виходить на новий рівень.

Що це дає на практиці?

Окрім усунення корупційних ризиків, люди збережуть свій час: тепер не потрібно стояти в чергах і двічі відвідувати ЦНАП. Завдяки мінімізації людського фактора зменшиться і кількість повернених документів.

Нові правила запрацюють в усіх органах державного архітектурно-будівельного контролю — від ДІАМ до кожного органу ДАБК в містах. Електронна система самостійно перевірятиме документи та дані з реєстрів, та прийматиме рішення щодо реєстрації документів.

Тобто повідомлення про початок будівельних робіт або декларація про прийняття об`єкта в експлуатацію пройде автоматичну перевірку. І за 5-10 хвилин ви отримаєте готовий результат у вигляді зареєстрованого документа.

Які гарантії, що система не помилиться при реєстрації?

Для гарантії точності й виключення можливих технічних помилок фахівці органів державного архітектурно-будівельного контролю будуть моніторити роботу системи.

Перехід на повністю автоматичну реєстрацію відбуватиметься в кілька етапів. Спочатку в такому режимі реєструватиметься близько 40-60% документів. А завдяки вдосконаленню алгоритмів перевірок електронної системи, очікується, що показник зможе сягнути 100% у майбутньому.

Такі зміни – революційний крок для будівельної галузі України. Вперше в історії держави процес отримання дозвільних документів для об'єктів з незначними наслідками буде повністю автоматизованим. Це усуває корупційні ризики через виключення людського фактора, заощаджує державні ресурси та забезпечує надання якісних послуг.

Для прозорої, конкурентоспроможної та сервісної галузі, більшість етапів та процесів мають бути цифровізовані та автоматизовані. 

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ЦНАП будівництво

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