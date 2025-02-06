Будівельні дозволи за 15 хвилин: документи на будівництво від фізосіб у ЦНАПах почнуть розглядати автоматично

В Україні прискорюють оформлення документів на будівництво: замість 10 днів – 15 хвилин.

Фото: sluga-narodu.com

В Україні стартує нова система автоматичної обробки документів на будівництво об’єктів класу СС1 – зведення невеликих житлових будинків, господарських споруд та об’єктів малої інфраструктури. Тепер процес розгляду заявок у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) значно прискориться і займатиме не більше 15 хвилин замість попередніх 10 днів. Ці зміни стали можливими завдяки автоматизації, про що повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань державної влади Олена Шуляк.

Раніше документи на будівництво розглядалися вручну посадовцями, що могло призводити до помилок і затримок. Тепер вони будуть автоматично оброблятися через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Це дозволяє знизити людський фактор і значно зменшити час на оформлення.

«Тепер документи, подані через ЦНАП і внесені адміністратором до електронного кабінету в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ), розглядатимуть автоматично. Раніше автоматичні реєстрації працювали лише через портал Дія – послугою користувалися до третини заявників. Відтепер автоматизація працює і для кабінету ЦНАП. Рішення ухвалюватиме електронна система без участі посадовців – за 10-15 хвилин замість кількох днів», — зазначила Олена Шуляк.

Автоматична система також забезпечить точність та зручність, оскільки вона автоматично перевіряє правильність наданої інформації і відповідність містобудівним умовам. Відтепер, якщо у відкритих реєстрах немає даних про цільове призначення земельної ділянки, система сама проведе перевірку на відповідність.

Наступними етапами розвитку цієї системи стануть автоматичне видавання дозволів на будівництво об’єктів класів СС2 і СС3, а також введення автоматичного блокування надання позитивних висновків для проєктної документації, яка не пройшла перевірку в системі.

Впровадження автоматизації в сфері містобудівної діяльності є важливим кроком до спрощення бюрократичних процедур та скорочення корупційних ризиків. Згідно з планами, до кінця 2025 року вся містобудівна документація повинна бути інтегрована в систему ЄДЕССБ.

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