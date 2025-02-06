Практика судов
  1. В Украине

Строительные разрешения за 15 минут: документы на строительство от физлиц в ЦПАУ начнут рассматривать автоматически

16:55, 6 февраля 2025
В Украине ускоряют оформление документов на строительство: вместо 10 дней – 15 минут.
Строительные разрешения за 15 минут: документы на строительство от физлиц в ЦПАУ начнут рассматривать автоматически
Фото: sluga-narodu.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине стартует новая система автоматической обработки документов на строительство объектов класса СС1 - возведение небольших жилых домов, хозяйственных построек и объектов малой инфраструктуры. Теперь процесс рассмотрения заявок в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) значительно ускорится и будет занимать не более 15 минут вместо предыдущих 10 дней. Эти изменения стали возможными благодаря автоматизации, о чем сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам государственной власти Елена Шуляк.

Ранее документы на строительство рассматривались вручную чиновниками, что могло приводить к ошибкам и задержкам. Теперь они будут автоматически обрабатываться через Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЕГЭССБ). Это позволяет снизить человеческий фактор и значительно уменьшить время на оформление.

«Теперь документы, поданные через ЦПАУ и внесенные администратором в электронный кабинет в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭССБ), будут рассматривать автоматически. Ранее автоматические регистрации работали только через портал Дія - услугой пользовались до трети заявителей. Отныне автоматизация работает и для кабинета ЦПАУ. Решение будет принимать электронная система без участия должностных лиц - за 10-15 минут вместо нескольких дней», - отметила Елена Шуляк.

Автоматическая система также обеспечит точность и удобство, поскольку она автоматически проверяет правильность предоставленной информации и соответствие градостроительным условиям. Отныне, если в открытых реестрах нет данных о целевом назначении земельного участка, система сама проведет проверку на соответствие.

Следующими этапами развития этой системы станут автоматическая выдача разрешений на строительство объектов классов СС2 и СС3, а также введение автоматической блокировки предоставления положительных заключений для проектной документации, которая не прошла проверку в системе.

Внедрение автоматизации в сфере градостроительной деятельности является важным шагом к упрощению бюрократических процедур и сокращению коррупционных рисков. Согласно планам, до конца 2025 года вся градостроительная документация должна быть интегрирована в систему ЕДЕССБ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

документы ЦНАП строительство

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Факт того, что военнослужащий не приносил военную присягу, не препятствует его осуждению за отказ от исполнения приказа командира – Верховный Суд

Военнослужащего, не принявшего военную присягу, также могут осудить за отказ выполнять приказ командира – Верховный Суд.

Владимир Зеленский подписал закон о запрете изымать органы для трансплантации у лиц, погибших из-за применения мер принуждения правоохранителями, и у погибших военных

Президент подписал закон о запрете изымать органы для трансплантации у погибших военных и у лиц, погибших из-за применения мер принуждения правоохранителями или силовыми структурами.

Генеральные инспекторы уже работают в Украине и в США по отслеживанию средств, которые должна была получить Украина – Кит Келлог

Спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог сообщил, что по вопросу, сколько было фактически предоставлено средств Украине, уже началась работа генеральных инспекторов.

Женщина просила установить факт ее рождения в Австрии — что решил Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что заявление об установлении факта рождения в Австрии не подлежит рассмотрению судом Украины, поскольку юридический факт, который просит установить заявительница, вероятно имел место в иностранном государстве, а также, что дело отдельного производства должно касаться личного статуса гражданина Украины, а в материалах дела есть сведения, что заявительница является гражданкой Израиля.

«Швейцарский армейский нож» для федеральной бюрократии – как перезагружают систему чиновников в США

Администрация Дональда Трампа рассматривает некогда малоизвестное федеральное ИТ-подразделение как «швейцарский армейский нож» в своих усилиях капитально изменить федеральную бюрократию.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тарас Заєць
    Тарас Заєць
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віталій Руденко
    Віталій Руденко
    суддя Луганського апеляційного суду