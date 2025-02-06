Строительные разрешения за 15 минут: документы на строительство от физлиц в ЦПАУ начнут рассматривать автоматически

В Украине ускоряют оформление документов на строительство: вместо 10 дней – 15 минут.

Фото: sluga-narodu.com

В Украине стартует новая система автоматической обработки документов на строительство объектов класса СС1 - возведение небольших жилых домов, хозяйственных построек и объектов малой инфраструктуры. Теперь процесс рассмотрения заявок в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) значительно ускорится и будет занимать не более 15 минут вместо предыдущих 10 дней. Эти изменения стали возможными благодаря автоматизации, о чем сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам государственной власти Елена Шуляк.

Ранее документы на строительство рассматривались вручную чиновниками, что могло приводить к ошибкам и задержкам. Теперь они будут автоматически обрабатываться через Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЕГЭССБ). Это позволяет снизить человеческий фактор и значительно уменьшить время на оформление.

«Теперь документы, поданные через ЦПАУ и внесенные администратором в электронный кабинет в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭССБ), будут рассматривать автоматически. Ранее автоматические регистрации работали только через портал Дія - услугой пользовались до трети заявителей. Отныне автоматизация работает и для кабинета ЦПАУ. Решение будет принимать электронная система без участия должностных лиц - за 10-15 минут вместо нескольких дней», - отметила Елена Шуляк.

Автоматическая система также обеспечит точность и удобство, поскольку она автоматически проверяет правильность предоставленной информации и соответствие градостроительным условиям. Отныне, если в открытых реестрах нет данных о целевом назначении земельного участка, система сама проведет проверку на соответствие.

Следующими этапами развития этой системы станут автоматическая выдача разрешений на строительство объектов классов СС2 и СС3, а также введение автоматической блокировки предоставления положительных заключений для проектной документации, которая не прошла проверку в системе.

Внедрение автоматизации в сфере градостроительной деятельности является важным шагом к упрощению бюрократических процедур и сокращению коррупционных рисков. Согласно планам, до конца 2025 года вся градостроительная документация должна быть интегрирована в систему ЕДЕССБ.

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